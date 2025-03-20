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İran: Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektuba önümüzdeki günlerde cevap vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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İran: Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz
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İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Erakçi, "Baskı, tehdit ve artan yaptırımlar altında kesinlikle doğrudan müzakereye girmeyeceğiz. Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz ve gerekli kanallardan ileteceğiz" dedi.

Trump'ın mektubunun içeriğine dair Erakçi, "Mektup, daha çok tehdit içerikli. Ama bazı fırsatların da olduğu iddia ediyor. Her iki yönüyle ele alıp cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Hamaney'e mektubu

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. 

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.

 Hamaney'den 'tahakküm' tepkisi

Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, 12 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu teslim etmişti.

 Trump'ın İran'a 2 ay süre verdiği ileri sürüldü

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'a konuşan kaynaklar, Trump'ın, İran'a yeni bir nükleer anlaşma için 2 ay süre verdiğini öne sürmüşlerdi.

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