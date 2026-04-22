İran, Trump’ın “ricası üzerine 8 kadının idam cezasının kaldırıldığı” yönündeki iddiasını yalanladı

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki, Trump’ın İran’da idamların durdurulduğuna yönelik iddiası ile ilgili bildiri yayımladı.

Trump: İran'da idam edilmesi beklenen 8 kadının cezaları geri çekildi

Bildiride, “Trump’ın, İran’da idam cezasına çarptırıldığını iddia ettiği 8 kadından bir kısmı daha önce serbest bırakıldı, bazılarının yargılaması ise hapis cezası istemiyle devam ediyor. Dolayısıyla söz konusu kadınların hiçbiri idam cezasına çarptırılmadı ve idamı gerektirecek herhangi bir suçlama da yöneltilmedi.” ifadelerine yer verilirken, “Trump’ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmeyi beklediği iddia edilen 8 kadının infazının "kendi ricası üzerine" durdurulduğunu belirtmişti.

Trump, "Çok iyi bir haber: İran'da bu gece idam edilecek olan 8 kadın protestocunun artık idam edilmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı." ifadesini kullanmıştı.