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İran: UAEA'nın raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran hakkındaki raporunun İsrail'in saldırılarına bahane oluşturduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İran: UAEA'nın raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor
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El-Cezire'ye konuşan Bekayi, İsrail'in İran'a saldırılarından UAEA'yı sorumlu tuttu.

"UAEA'nın nükleer programımıza yönelik tutumu sorumsuzcadır"

Bekayi, "UAEA'nın nükleer programımıza yönelik tutumu sorumsuzcadır. Bu kurumun raporu, İsrail'in saldırılarına bahane oluşturuyor." dedi.

İsrail'in bölgeye "bitmeyecek bir savaşı" dayatmak istediğini dile getiren Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin yaptığı, "İsrail ve İran arasında devam eden askeri gerilimin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik temel diplomatik çabaları sekteye uğrattığı" yönündeki açıklamasını "geç kalınmış" olarak değerlendirdi.

⁠İsrail'in İran'a 13 Haziran'da şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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