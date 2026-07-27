İran: Ukrayna'nın gemi saldırısı cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisi hakkında konuştuğunu bildirdi.

Saldırıya tepki gösteren Arakçi, “Zelenskiy, İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim” açıklamasında bulundu.