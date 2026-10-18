İran Ulusal Petrol Şirketinin banka hesapları ikinci kez donduruldu

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İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre, Sanayi ve Maden Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketine ait banka hesaplarını yeniden dondurma kararı aldı. İşlemin hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sanayi ve Maden Bankası hesapları yeniden dondurdu

İran’da devlet bünyesinde faaliyet gösteren Sanayi ve Maden Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketinin banka hesaplarına yönelik ikinci kez dondurma işlemi gerçekleştirdi.

Fars Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre, hesapların dondurulmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklanmadı. Bankanın daha önce de benzer bir adım attığı belirtildi.

İlk bloke ağustos ayında uygulanmıştı

Sanayi ve Maden Bankası, ağustos ayında da borçlar nedeniyle İran Ulusal Petrol Şirketinin banka hesaplarını dondurmuştu. Son kararla birlikte şirketin banka hesapları ikinci kez aynı uygulamayla karşı karşıya kaldı.

Hesapların yeniden dondurulmasına ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, işlemin hangi koşullarda kaldırılacağı konusunda da haberde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Maaş ödemelerinde sorun yaşandığı bildirildi

İran Ulusal Petrol Şirketinden ismi açıklanmayan bir yetkili, hesapların dondurulması kararının ardından şirket çalışanlarının ve emeklilerin maaş ödemelerinde sorunlar yaşandığını belirtti.

İran’ın petrol ve doğal gaz sektöründeki başlıca devlet şirketi olan İran Ulusal Petrol Şirketi, ABD’nin tek taraflı yaptırım listelerinde kapsamlı şekilde yer alıyor.