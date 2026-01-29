  1. Ekonomim
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran'ın birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile tatbikatlara başlayacağını açıkladı.

ABD donanması da İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Donald Trump'ın talimatıyla Umman Denizi yakınlarına konuşlanmıştı.