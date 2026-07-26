İran: Umman heyetiyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri görüşüldü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin güvenliği ve bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin Umman ile görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bekayi, Tahran'da Ummanlı heyetle gerçekleştirilen görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, Umman heyetiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin güvenliği ve yapılacak düzenlemeler hakkında bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Ummanlı heyetin görüşmelerin ardından Tahran'dan ayrıldığını aktaran Bekayi, temasların önümüzdeki süreçte devam edeceğini belirtti.

Bekayi ayrıca, mevcut durumda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.