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İran: Uranyum zenginleştirme hakkımızı müzakere etmeyeceğiz

ABD ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri sürdüren İran, "Nükleer endişeleri gidermeye hazırız ancak uranyum zenginleştirme hakkımızı müzakere etmeyeceğiz" mesajı verdi

Haber Merkezi
AA
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İran: Uranyum zenginleştirme hakkımızı müzakere etmeyeceğiz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile dolaylı müzakerelerde nükleer programa ilişkin endişelerin giderilmesi için güven inşa etmeye hazır olduklarını ancak uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini yineledi.

Erakçi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

ABD ile müzakerelere ilişkin Erakçi, "Baskı altında hiçbir şey elde edilemez ve müzakereler ancak karşılıklı saygıyla ilerleyebilir" dedi.

"Zenginleştirme ilkesi müzakereye açık değildir"

Washington yönetiminden İran'ın nükleer programına ilişkin gelen farklı açıklamalara işaret eden Erakçi, "Muhtemel endişelere yanıt olarak güven inşa etmeye hazırız ancak zenginleştirme ilkesi müzakereye açık değildir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erakçi, cuma günü Rusya'ya yapacağı ziyarette İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ileteceğini aktardı.

İran ve ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman’da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

ABD'nin Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın önceki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini açıklamıştı Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini söylemişti.

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