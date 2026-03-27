İran: Üslerinde askerlerini koruyamayan ABD, onları topraklarımızda nasıl koruyabilir?
İran Meclis Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, “Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ABD, onları bizim topraklarımızda nasıl koruyabilir?” dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve bunun yerine onları otellere ve parklara saklayan ABD, onları bizim topraklarımızda nasıl koruyabilir?” ifadelerini kullandı.