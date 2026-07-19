İran ve Irak dışişleri bakanları görüştü: Konu ABD'nin saldırıları ve bölgesel sorunlar

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Fuad Hüseyin, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran’a yönelik ABD saldırıları, ABD’nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erakçi, görüşme sırasında İran ile Irak arasındaki tarihsel ve stratejik ilişkinin önemine atıf yaparak, bu ilişkilerin kişisel ve gayriresmi açıklamalardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Taraflar, bölgesel barışın korunması ve gerginliğin şiddetlenmemesi için istişarelerin önemine vurgu yaptı.​​​​​​​