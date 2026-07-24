İran ve Umman Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği için yol arıyor

Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran ve Umman dışişleri bakanları, son bölgesel gelişmeler, deniz güvenliğinin durumu ve Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'ndeki ticari gemi trafiği konularını görüştü.

Gerilimin tırmanmasının önlenmesi, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bölgesel stratejiler ile işbirliği konularını ele alan Erakçi ve Busaidi, denizcilik güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Umman diplomatik heyeti de bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gitti. Umman heyetinin İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi için uygun bir mekanizma oluşturulması çerçevesinde istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetme mekanizmasını görüşmek için 11 Temmuz'da Maskat'ı ziyaret etmişti.

Uluslararası basında yayımlanan haberlerde, Erakçi'nin ziyaretinde Maskat yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın Umman tarafından gemi geçişlerini Umman'ın, İran tarafından geçişleri ise Tahran'ın kontrol etmesini önerdiği, İran'ın bu teklifi reddettiği ileri sürülmüştü.