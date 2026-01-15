İran Yargı Erki, İrfan Sultani hakkındaki idam iddialarını reddetti

İran devlet televizyonu, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, protestolar sırasında gözaltına alınan İrfan Sultani hakkında idam cezası verildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yetkililer, Sultani’nin 10 Ocak’ta yaşanan olaylar sırasında gözaltına alındığını ve halen Kereç Cezaevi’nde tutulduğunu bildirdi.

Sultani hakkındaki suçlamalara ilişkin resmi açıklama

Yargı Erki’nin açıklamasında, Sultani’ye yöneltilen suçlamaların “ülkenin iç güvenliğine karşı toplanma ve iş birliği” ile “rejim aleyhine propaganda faaliyeti” olduğu ifade edildi. Söz konusu suçların kanunda öngörülen karşılığının idam cezası olmadığı, yargılama süreci sonunda hapis cezası uygulanabileceği vurgulandı. Böylece, Sultani’nin gözaltına alındıktan iki gün sonra idama mahkum edildiği ve 14 Ocak’ta infaz edileceği yönündeki haberler resmi makamlarca yalanlanmış oldu.

İddialar, uluslararası düzeyde de yankı uyandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İran’daki protestolar kapsamında bazı göstericilerin idam edilebileceğine ilişkin haberleri değerlendirmiş, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD’nin sert karşılık vereceğini ifade etmişti.

İran’da ekonomik protestolar ülke geneline yayıldı

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla başladı. İlk olarak Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde düzenlenen eylemler, kısa sürede farklı kentlere yayıldı. Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve işsizlik, gösterilerin temel gerekçeleri arasında yer aldı.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta protestoların şiddetlenmesiyle birlikte güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından İran yönetimi, ülke genelinde internet erişimine kısıtlamalar getirdi. Yetkililer, olaylara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına dair resmi bir bilanço açıklamazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolar sırasında 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

Gösteriler sürerken, İran yargı makamları haklarında işlem yapılan kişilerle ilgili idam iddialarına karşı açıklamalar yaparak yargı süreçlerinin devam ettiğini ve kamuoyunda dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.