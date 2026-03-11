İran yönetimi duyurdu: Mücteba Hamaney saldırıya uğradı

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların 12. gününe girerken saldırılar karşılıklı sürüyor. Son olarak, İran yönetimi, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e yönelik bir saldırı girişimi gerçekleştiğini açıkladı.

Tahran’dan yapılan açıklamada, saldırının ardından Batı medyasında yayılan “Hameney hayatını kaybetti” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek liderin güvende olduğu vurgulandı.

İranlı yetkililer, saldırı girişiminin ardından uluslararası medyada ortaya çıkan ölüm haberlerine yanıt verdi. Tahran yönetimi, Hameney’in yaşamını yitirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek liderin hayatta olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Hameney’in güvenliğinin sağlandığı ve durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Pezeşkiyan'ın oğlundan açıklama: Mücteba Hamaney yaralandı mı?

Saldırı sonrası bazı kaynaklarda Hameney’in yaralandığı yönünde iddialar da ortaya atıldı. Ancak İranlı yetkililer bu konuda ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı ve söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarına dair bir açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney’in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler."

ABD basını: Bacaklarından yaralandı

New York Times’ta yer alan haberde ise Mücteba Hamaney’in kamuoyuna görünmemesinin arkasında farklı bir neden olabileceği öne sürüldü. Habere göre Hamaney, İsrail ve ABD tarafından başlatılan saldırıların ilk gününde yaralandı. Bacaklarından yaralandığı belirtilen Hamaney’in bilincinin açık olduğu aktarıldı.

Hamaney’in şu anda yüksek güvenlikli bir sığınakta tutulduğu ve dış dünya ile sınırlı şekilde iletişim kurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu ise daha önce Hamaney’i “gazi” olarak nitelendirmiş, ancak söz konusu yaralanmanın niteliği ya da nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.