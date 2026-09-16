İran: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından Destansı Öfke Operasyonu'ndaki kayıplara ilişkin 1 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan ve ABD Kongresi'ne sunulan resmi denetçi raporunun bir sayfasını paylaştı.

İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların doğru olmadığını kaydeden Arakçi, “Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu. (Kaynak: Pentagon). Bu sadece buz dağının görünen kısmı. Zamanı geldiğinde her şeyi ortaya çıkaracağız. İran hakkında yalanlar yayanlar için durum hiç de hoş olmayacak” ifadelerini kullandı.