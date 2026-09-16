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İran: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak, “Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu” dedi.

Haber Merkezi
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İran: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından Destansı Öfke Operasyonu'ndaki kayıplara ilişkin 1 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan ve ABD Kongresi'ne sunulan resmi denetçi raporunun bir sayfasını paylaştı.

İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların doğru olmadığını kaydeden Arakçi, “Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu. (Kaynak: Pentagon). Bu sadece buz dağının görünen kısmı. Zamanı geldiğinde her şeyi ortaya çıkaracağız. İran hakkında yalanlar yayanlar için durum hiç de hoş olmayacak” ifadelerini kullandı.