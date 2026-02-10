İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülke basınına yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer programı ile zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmasının gündemlerinde yer almadığını ve bu konunun Umman'daki müzakere görüşmelerinde de konuşulmadığını belirten İslami, "İran'daki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun seyreltmesi, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı" dedi.

İslami, Umman'da yürütülen müzakerelerle ilgili ise görüşmelerinin samimi bir şekilde yürütülmesi halinde farklı bir tablonun ortaya çıkacağını kaydederek, nükleer meselesinin, bahane olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.