İran, "zorunlu başörtüsü" yasa tasarısını görüşüyor

İranlı Milletvekili Gulamrıza Nuri, Meclise sunulan "zorunlu başörtüsü" yasa tasarısının toplumsal desteğe sahip olmadığını ifade ederek, mevcut yasalara zarar verecek birtakım sorunlar barındırdığını belirtti.

İran Meclisinde bugün gerçekleştirilen resmi olmayan kapalı oturumda çeşitli ceza ve yaptırımları içeren zorunlu başörtüsü yasa tasarısına ilişkin rapor görüşülerek oylamaya sunuldu.

Doğu Azerbaycan eyaletinin Bostanabad Milletvekili Gulamrıza Nuri, kapalı oturum sonrası AA muhabirine açıklamada bulundu.

Nuri, İran Yargı Erki’nin hükümete sunduğu 9 maddelik zorunlu başörtüsü tasarısının 12 madde halinde Meclise gönderildiğini belirterek Meclisin Yargı ve Hukuk Komisyonu'nda değerlendirilen tasarının 70 maddelik bir rapor halinde tekrar Meclisin gündemine alındığını kaydetti.

Tasarının, bugün yapılan oturumdaki oylamada yüzde 73 lehte oy aldığını dile getiren Nuri, söz konusu tasarının gelecek hafta Meclisin resmi oturumunda tekrar oylanacağını aktardı.

Zorunlu başörtüsü tasarısına yönelik raporun çeşitli sorunları barındırdığını dile getiren Nuri, şöyle devam etti:

"Bu 70 maddelik raporun birçok sorunu var. Milletvekillerinin yardımıyla bu sorunların en azından bir kısmını çözmeyi umut ediyorduk ama ne yazık ki bu fırsatı da kaybetmekteyiz.

Endişem bu tasarının aynen bu şekli ile yasalaşmasıdır zira toplumda birçok soruna neden olabilir diye düşünüyorum."

İranlı Milletvekili, tasarının ayrıca gereken toplumsal desteğe de sahip olmayacağını ifade etti.

Tasarının içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Nuri, "Bu teklifte, günümüzün şartları, ihtiyaçları ve hatta düşünce ve dini temellerin hiçbiri dikkate alınmadı. Birçok alanda büyük sorunlar taşıyan bir teklif oldu." ifadelerini kullandı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre söz konusu tasarıda, başörtüsü zorunluluğuna uymayanları "ağır para cezası, mal varlığının yüzde 10'una el konulması, araçlarının bağlanması, hapis, kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmanın yanı sıra görevlilere mukavemette bulunanların tutuklanması gibi cezalar" bekliyor.

Tasarının içeriğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meclis oturumunun gerçekleştiği saatlerde bir grup ise "zorunlu başörtüsü kuralına uymayanlara karşı ciddi girişimlerde bulunulmasını" istedi.

Başörtüsü yasasının uygulanmasını isteyen grup, buna riayet etmeyenlerin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasını isterken, yabancı sosyal medya ağlarının da kısıtlanması talebinde bulundu.