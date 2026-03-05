İran'a ait iki İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinde okul ve havalimanı yakınına düştü (VİDEO)

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Taraflar karşılıklı saldırıları günlerdir sürüyor.

Nahçıvan Havalimanı ve bir okulun yakınlarına İHA düştü

Azerbaycan'a bağlı özerk bölge olan Nahçivan'da İran’dan kalkan bir drone, İran sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Nahçıvan Havalimanı çevresine düştü.

İkinci İHA da Şekerabad köyünde bir okulun yakınına isabet etti.

"Azerbaycan, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tutmakta"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırının İran’dan kalkan bir insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek olayı kınadı.

Bakanlık, Azerbaycan’ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. Yetkililer, saldırıda iki kişinin yaralandığını açıkladı.

AZ



İran İslam Respublikası ərazisindən Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumları barədə bəyanat



⬇️⬇️⬇️https://t.co/9r6dAtC3Ap



ENG



Statement on drone attacks against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the… pic.twitter.com/JJhnm0WYs8 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 5, 2026

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:

"5 Mart öğleden sonra, İran İslam Cumhuriyeti topraklarından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırıları düzenlendi.

Bir drone Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı terminal binasına çarptı, bir diğeri ise Şekerabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştü.

Havaalanı binasına zarar veren ve iki sivilin yaralanmasına neden olan İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen bu insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı, uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgedeki gerilimi artırmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti'nden bu konuyla ilgili açıklama ve açıklama yapmasını ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için gerekli ve acil önlemleri almasını talep ediyoruz.

Azerbaycan Cumhuriyeti, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Muhtaba Der-Pirçilu Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır.

İran tarafına sert bir uyarı iletilmiş olup, buna ilişkin protesto notası sunulacaktır."

Kameralara yansıdı

İran İHA'sının Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düştüğü anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.