İran'a deniz ablukası kaldırıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, Arap Körfezi ve Umman Körfezi üzerinden İran limanlarına giden ya da bu limanlardan ayrılan gemilerin geçişini engellemeyecek. ABD ordusunun ablukayı uygulamaya yönelik tüm faaliyetleri sona erdi.

Açıklamada ''Büyük donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm unsurlarına uyulmasını, bunların yerine getirilmesini ve tam olarak yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla genel bölgede kalmaya devam edecek.'' dendi.