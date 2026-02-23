İran–ABD hattında gerilim sürerken gözler Cenevre’de!

Son haftalarda yapılan temasların ardından heyetler, müzakereleri sürdürme konusunda uzlaşı sağlamıştı. Yeni turda, İran’ın nükleer faaliyetlerinin kapsamı, uranyum zenginleştirme seviyeleri ve uluslararası denetim mekanizmalarının çerçevesi ele alınacak. Washington yönetimi programın sınırlandırılmasını ve daha güçlü denetim düzenlemelerini gündeme getirirken, Tahran tarafı faaliyetlerinin barışçıl amaç taşıdığını savunuyor ve yaptırımların kaldırılmasını öncelik olarak görüyor.

Bölgesel güvenlik dengeleri masada

Görüşmeler, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini de doğrudan etkiliyor. Son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, diplomatik sürecin önemini daha da artırmış durumda. Tarafların masada kalmayı tercih etmesi, gerilimin kontrol altında tutulması açısından kritik görülüyor.

Cenevre’de yapılacak toplantının, teknik ayrıntıların netleşmesi ve tarafların kırmızı çizgilerinin daha açık biçimde ortaya konması bakımından belirleyici olması bekleniyor. Somut ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı ise görüşmelerin ardından netlik kazanacak.