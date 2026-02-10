İran’da 2 bin 108 mahkumun cezaları Hamaney tarafından onaylandı
İran lideri Ali Hamaney, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü kapsamında 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya başka cezalara çevrilmesine ilişkin öneriyi onayladı.
Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 2 bin 108 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.
Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak.
Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.