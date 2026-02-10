  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran’da 2 bin 108 mahkumun cezaları Hamaney tarafından onaylandı
Takip Et

İran’da 2 bin 108 mahkumun cezaları Hamaney tarafından onaylandı

İran lideri Ali Hamaney, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü kapsamında 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya başka cezalara çevrilmesine ilişkin öneriyi onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran’da 2 bin 108 mahkumun cezaları Hamaney tarafından onaylandı
Takip Et

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 2 bin 108 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.

Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak.

Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.

Küresel rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi 2025’te 4,9 teravata çıktıKüresel rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi 2025’te 4,9 teravata çıktıEkonomi

 