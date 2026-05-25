İran'da 3 ayrı noktada patlama sesleri duyuldu
İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlk patlama sesleri İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde duyuldu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyuldu. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.