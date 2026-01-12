  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran’da 3 günlük yas ilan edildi
Takip Et

İran’da 3 günlük yas ilan edildi

İran'da Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran’da 3 günlük yas ilan edildi
Takip Et

İran'da, ABD ve İsrail’e karşı ‘ulusal direnişte hayatını kaybedenler’ için ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan edildiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre; Bakanlar Kurulu aldığı kararla ulusal direnişte hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etti. Haberlerde, protestolar esnasında IŞİD taktiklerine başvuran şehirli teröristlerin çok sayıda güvenlik görevlisini öldürdüğüne dikkat çekildi.

Bu kararın yanı sıra İran vatandaşlarına, bugün yerel saatle 14.00’te yapılması planlanan ulusal direniş yürüyüşüne katılım çağrısında bulunuldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattıABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattıDünya
Motorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Altın tarihi zirvede, gümüş rekora göz kırpıyorAltın tarihi zirvede, gümüş rekora göz kırpıyorAltın Haberleri

 