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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Gülistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Gülistan eyaletinin Akkale ilçesine bağlı Anbar Alum kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.08'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gülistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.

 

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