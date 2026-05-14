İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran’ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirman eyaletinin Berdsir ilçesinde sarsıntı kaydedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 8 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ülkenin güneyindeki kentte saat 11.17’de meydana geldiği açıklanan depremde can veya mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

12 Mayıs'ta da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

