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Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.

AA
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Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi
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İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.

Hasan Nasrallah'ın ölümü

Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın dünkü İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlene hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

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