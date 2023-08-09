  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. İran’da 5 kişi idam edildi
Takip Et

İran’da 5 kişi idam edildi

İran’da tecavüz suçundan hüküm giyen 5 kişinin idam edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Merend kentinde tecavüz suçundan idama mahkum edilen 5 kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Merend kentinin Devrim ve Genel Savcısı Yusuf Ziya Mehr, "tecavüz" suçundan ölüm cezasına çarptırılan 5 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Söz konusu şahısların Mayıs 2022'de bir kadının şikayeti üzerine yakalandıklarını aktaran Ziya Mehr, sanıkların mahkemede suçlarını itiraf ettiklerini ve idama mahkum edildiklerini ifade etti.

İranlı savcı, mahkemenin kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından infazların gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

 