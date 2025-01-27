İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin yerel saatle 04.32’de kaydedildiğini açıkladı.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti
Merkez üssü Kasrı Şirin olan depremin, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.