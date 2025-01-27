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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin yerel saatle 04.32’de kaydedildiğini açıkladı.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Merkez üssü Kasrı Şirin olan depremin, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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