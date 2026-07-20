İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın Kırmanşah eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD, İran'ın Kırmanşah eyaletinde TSİ 06.48'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 93.1 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.
Irak'ta da hissedildi
İran-Irak sınırına yakın bir noktada gerçekleşen 5,2'lik deprem, İran'ın yanı sıra Irak'ta da hissedildi.
Öte yandan önceki gün de İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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