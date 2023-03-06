İran'da 6 kişi idama mahkum edildi

İran'da faaliyet gösteren ayrılıkçı Nidal Hareketi üyesi olduğu öne sürülen 6 kişi, idam cezasına çarptırıldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 2018-2019 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıları nedeniyle Nidal Hareketi üyesi ve yönetici olan Ali Müceddem ve Muhammed Rıza Mukaddem ile örgüt üyesi ve silahlı eylem düzenledikleri iddiasıyla Muin Hanferi, Habib Deris, Adnan Gabişavi ve Salim Musevi, yargılandıkları mahkemece idama mahkum edildi.

Karara yönelik temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Nidal Hareketi

İran'da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri’l-Ahvaz (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

Nidal olarak bilinen örgüt, "Ahvazuna" isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

Nidal Hareketi'nin, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldıran örgüt olduğu iddia edildi. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Örgüt lideri Habib Ferecullah Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında yakalanmıştı.