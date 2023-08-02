İran'da akaryakıt yüklü araçta patlama

İran'ın Kirman kentinde kaçak akaryakıt sızıntısının yol açtığı patlamada çok sayıda ev ve otomobil hasara uğradı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman kentindeki Goldeşt Caddesi'nde sabaha karşı kaçak akaryakıt yüklendiği anlaşılan bir araçta sızıntı sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki 20'den fazla konut ve 5 otomobil hasar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sonucu çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.