  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 gün tatil
Takip Et

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 gün tatil

İran'da hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşması beklenirken, kamu kurumları 29-30 Temmuz’da 2 gün tatil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 gün tatil
Takip Et

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Buşehr Vali Yardımcısı Ferdin İslamirad konuya ilişkin bilgi verdi. İslamirad, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta bazı bölgelerde hava sıcaklığı 50 dereceyi aşacak." dedi.

İranlı yetkili, enerji tüketimini yönetmek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günleri kapalı olacağını kaydetti.

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran ve Buşehr'in de bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

SSB Başkanı Görgün: IDEF 2025'te 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldıSSB Başkanı Görgün: IDEF 2025'te 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldıSavunma Sanayi

 

Çin internet uydu grubunu fırlattıÇin internet uydu grubunu fırlattıDünya

 

Dünya
Suriye pazarlıkları; Dürzilere özerk bölge, SDG'nin akıbeti belli değil
Suriye pazarlıkları; Dürzilere özerk bölge, SDG'nin akıbeti belli değil
Suriye: 150 bin sivil Süveyda'dan tahliye edildi
Suriye: 150 bin sivil Süveyda'dan tahliye edildi
Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti
Trump: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
Trump: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
Çin internet uydu grubunu fırlattı
Çin internet uydu grubunu fırlattı
İngiltere: Gazze'ye yardımların karadan engelsiz şekilde girmesine ihtiyaç var
İngiltere: Gazze'ye yardımların karadan engelsiz şekilde girmesine ihtiyaç var