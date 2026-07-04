İran’da binlerce kişi Hamaney’e veda ediyor, 'intikam' sloganları atıldı

ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a 28 Şubat’ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor.

Dün devlet töreni ile başlayan ve sadece yabancı devlet adamların ziyaretine izin verilen cenaze töreni, bugün halka açık şekilde yapılıyor.

Başkent Tahran’da İmam Humeyni Camii’nde ve çevresinde binlerce kişi Hamaney’i son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Kalabalık, "Sözümüz bir! İntikam! İntikam!" sloganları attı.



Hava sıcaklığı 31 derecelerde seyreden Tahran’da, kalabalığı serinletmek için su püskürtme sistemleri kullanıldı.

İranlı yetkililer, cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek.



Oğlu törene katılmadı

Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney, dün düzenlenen devlet törenine güvenlik gerekçesiyle katılmadı.

Babasının öldürüldüğü saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney, aynı saldırıda hayatını kaybeden eşi için perşembe günü düzenlenen anma töreninde de yer almadı.



Hamaney 9 Temmuz’da defnedilecek

Hamaney ve aile üyeleri için yarın halka açık tören devam edecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek.

Hamaney’in naaşı, daha sonra 8 Temmuz’da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. Hamaney’in naaşı, Irak’ın ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Reza türbesinde defnedilecek.

Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti.