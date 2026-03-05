İran'da can kaybı bin 230'a yükseldi

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da can kaybı artıyor. İran resmi medyasına göre cumartesi gününden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 230'a yükseldi.

İran Kızılay'ından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelinde 636 noktada bin 332 saldırı düzenlendiği belirtilmişti. En az 105'i sivil yerleşim yerinin, 14 sağlık merkezinin ve 7 Kızılay tesisinin hedef alındığı aktarılmıştı.