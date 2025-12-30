İran’da çifte gündem: Sokaklarda protesto, 21 eyalette soğuk hava tatili

Fars Haber Ajansı'na göre ilgili valilikler; okul, üniversite ve banka gibi resmi kurumların çarşamba günü tatil edileceğini açıkladı.

31 eyaletin bulunduğu İran'da, soğuk hava nedeniyle tatil ilan edilen eyaletlerin Tahran'ın yanı sıra Hemedan, Kum, Elburz, Merkezi, Yezd, Lorestan, Kuzey Horasan, Razavi Horasan, Kirmanşah, Kürdistan, Erdebil, Zencan, İlam, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Fars, Çaharmahal ve Bahtiyari, Doğu Azerbaycan, Mazenderan ve Geylan olduğu bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlenmiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etmişti.

Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de bugün protestolara sahne olmuştu.

Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

İran Hükümet Sözcüsü: Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, resmi olarak tanıyoruz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, başkentte 3'üncü gününe giren protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Muhacerani, "Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkın geçimini sağlamakta zorlandığını ve hükümet olarak bu durumun farkında olduklarını dile getiren Muhacerani, "Hükümet sert sesleri bile sabırla dinleyecektir. Çünkü halkımızın yeterince sabırlı olduğuna inanıyoruz. Çünkü seslerini yükselttikleri zaman bu üzerlerine uygulanan yüksek baskıyı göstermektedir." diye konuştu.

Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, protestocuların temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdiğine işaret ederek, ekonomik sorunları ve krizleri, halk ile bütünleşmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Protestoları, geçim sıkıntılarına karşı verilen doğal bir tepki olarak nitelendiren Muhacerani, "Protesto meşru ve anayasamızda tanımlanmış barışçıl bir haktır. Hepimiz ülke bütünlüğü için katkı sunmalıyız." şeklinde konuştu.

Tahran'da protestoların bugün de sürdüğü ve emniyet güçlerinin yoğun tedbir aldığı belirtiliyor.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Kötü niyetli çevreler, protestoları şiddete dönüştürmek istiyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Mecliste milletvekillerine hitabında, başkent Tahran'da 3'üncü gününe giren protestolara değindi.

Kalibaf, "Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor." dedi.

Halkın itirazlarına hoşgörü, sorumluluk bilinci ve tam bir hesap verebilirlikle yaklaşılması gerektiğini dile getiren Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın geçim sorunlarına ilişkin kaygı ve itirazlar, tam anlamıyla sorumluluk üstlenilerek karşılanmalı. Özellikle esnaf temsilcileriyle diyalog kurulması, halkın satın alma gücünün artırılması ve ekonomik karar alma süreçlerinin düzeltilmesi ekseninde gerekli adımların atılması, yürütme makamlarının gündeminde yer almalıdır."

Yargı Erki Sözcüsü Cihangir'den halka "itidal" çağrısı

İran'ın başkenti Tahran'da ekonomik sorunlar nedeniyle pazar günü başlayan protestolar başkentin yanı sıra Şiraz ve Kirmanşah'da devam ederken, Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir halka sağduyu çağrısında bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, söz konusu protestolar, Tahran dışında bazı kentlere de sıçradı.

Şiraz ve Kirmanşah'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokaklara çıkan yüzlerce kişi, rejim karşıtı sloganlar attı.

Tahran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler rejim karşıtı sloganlar atarak protesto düzenlerken, başkentin en büyük çarşısı Büyük Kapalı Çarşı'da bazı esnaf kepenk kapattı, yürüyüşe geçen eylemcilere ise polis müdahale etti.

"Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmeyin"

Öte yandan Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkı, sağduyulu olmaya davet etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, "Düşmanların istismarına zemin hazırlayabilecek protestolara yönelmek yerine, yasal yolların izlenmesi ve somut çözüm önerilerinin sunulması gerekir." dedi.

Halkın veya esnafın, herhangi bir konuda itirazları varsa bunu yasal yollarla dile getirmeleri gerektiğini belirten Cihangir, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal izinler alınmadan yapılan sokak protestoları hukuki nitelik taşımaz . Bir protestonun meşruiyeti, ancak kanunda öngörülen kurallar ve izinler çerçevesinde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Vatandaşlara, itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyorum."

