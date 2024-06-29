İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi: Adaylardan hiçbiri 50'yi geçemedi, seçim ikinci tura kaldı

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması nedeniyle en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kaldı. 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

"Kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız" demişti

İran cumhurbaşkanı adayları katıldıkları devlet televizyonunda internet yasakları ve zorunlu başörtüsü uygulamasını tartışmıştı. Seçimin tek reformist adayı Mesud Pezeşkiyan, "Nasıl daha önce kadınlarımızdan başörtüsünü alamadılarsa şimdi biz de kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız" demişti.