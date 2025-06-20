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İran'da deprem! Birçok kentte hissedildi

İran'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İran'da deprem! Birçok kentte hissedildi
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İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.

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