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AFAD duyurdu! İran'da deprem meydana geldi

İran'ın Maraqeh şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! İran'da deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ile İran'ın Marakeh kentinde deprem olduğunu bildirdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 66 km uzaklıkta

Depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi. Paylaşımda ayrıca, depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 66 km uzaklıkta mesafede olduğu belirtildi.

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