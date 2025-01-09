AFAD duyurdu! İran'da deprem meydana geldi
İran'ın Maraqeh şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ile İran'ın Marakeh kentinde deprem olduğunu bildirdi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 66 km uzaklıkta
Depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi. Paylaşımda ayrıca, depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 66 km uzaklıkta mesafede olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)
Tarih:2025-01-09
Saat:17:01:16 TSİ
Enlem:37.5925 N
Boylam:45.40917 E
Derinlik:5.44 km
Detay:https://t.co/blyhJELuqb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi