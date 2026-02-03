İran'da deprem! Van'dan da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’da 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kenti olan deprem, saat 22.01’de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Deprem, Van ve çevre ilçelerde de hissedildi.