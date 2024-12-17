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İran'da doğal gaz krizi! "Halkımız üşümesin diye sanayiyi tatil ettik"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığı bulunduğunu belirterek "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık" dedi.

Haber Merkezi
AA
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İran'da doğal gaz krizi! "Halkımız üşümesin diye sanayiyi tatil ettik"
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre  İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, Tahran'da "18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali"nde konuştu. Kaimpenah, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık." dedi.

"Günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var"

İran'da doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen yaklaşık 840 milyon metreküp üretildiğine dikkati çeken Kaimpenah, "Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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