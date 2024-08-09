İran'da eğitim uçağı düştü: 1 kişi yaşamını yitirdi
İran'ın Elburz eyaletinde sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
1 kişi hayatını kaybetti
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elburz eyaletinin Nazarabad ilçesinde sabah saatlerinde 2 kişilik sivil bir eğitim uçağı düştü.
Düşen uçaktaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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