İran'da ekonomi bakanı görevden alındı

Reuters'ın haberine göre İran parlamentosu Ekonomi Bakanı Abdunnasır Hemmati’yi görevden aldı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kabinesinin kurulmasından yaklaşık sekiz ay sonra alındı.

Hemmati, oturuma katılan 273 milletvekilinden (290 üyeden) 182'sinin oyuyla görevden alındı.

İran anayasasına göre bakanın görevden alınması derhal yürürlüğe girecek ve hükümet bir yedek seçene kadar bir geçici bakan atanacak.

Birçok milletvekili, ekonomi bakanını öfkeyle kınayarak sırayla seslerini yükseltmiş ve kötü ekonomik durumdan Hemmati’yi sorumlu tutmuştu.

İran ekonomisi 2018’den beri yüksek enflasyon, ciddi işsizlik ve İranlıları ağır bir şekilde etkileyen para biriminin değer kaybı nedeniyle baskı altında.