İran'da ekonomi için savaş dönemi hamlesi: “Ekonomik Savaş Karargahı” kuruldu

İran'da savaş koşullarının yol açtığı ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla yeni bir mekanizma oluşturuldu. İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Murteza Zemaniyan, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde “Ekonomik Savaş Karargahı” kurulduğunu bildirdi.

İran ekonomisinde savaş baskısı derinleşiyor

İran ekonomisi, savaşın yanı sıra yaptırımlar ve dış ticarette yaşanan baskılar nedeniyle de zorlayıcı bir dönemden geçiyor. İran Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmesine göre savaş, ülke ekonomisi üzerinde özellikle enerji gelirleri, döviz akışı ve makroekonomik istikrar açısından baskı oluşturuyor. Kuruluş, savaş öncesinde de kırılgan olan ekonomik yapının daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Ekonomik sorunlara hızlı çözüm hedefleniyor

Zemaniyan, yeni yapının savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretilmesi amacıyla kurulduğunu belirtti. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan karargâhın, ortaya çıkan ekonomik sorunların daha hızlı ele alınmasını sağlaması hedefleniyor.

Kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak

“Ekonomik Savaş Karargahı”nın bir diğer amacı ise ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek. Zemaniyan, oluşturulan mekanizma sayesinde ekonomik sorunların çözümünde yaşanabilecek bürokratik gecikmelerin önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti. Böylece savaş koşullarının ekonomi üzerinde oluşturduğu sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi ve ilgili kurumların koordineli şekilde hareket etmesi hedefleniyor.

Pezeşkiyan: Ekonomik baskılar da savaşın bir parçası

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da son açıklamalarında ekonomik baskılara dikkat çekti. Pezeşkiyan, ülkesinin “ekonomik savaşın en ağır koşullarından” geçtiğini belirterek ekonomik baskının askeri çatışmalar kadar kolay görünmese de etkilerinin toplum tarafından hissedildiğini söyledi.