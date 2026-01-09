İran’da ekonomi protestolarında can kaybı 42’ye yükseldi

ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür devam eden protestolara ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Rapora göre, bu süre zarfında ülkenin 31 eyaletinin tamamında düzenlenen gösterilerde, 5’i 18 yaşından küçük olmak üzere 34 eylemci ile emniyet güçlerine mensup 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaralanmaların çoğunlukla saçma ve plastik mermi isabeti nedeniyle oluştuğu ifade edildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, gösterilerde hayatını kaybeden ya da yaralananlara ilişkin resmi bir bilgilendirme yapmadı.

HRANA, bir gün önce yayımladığı 11’inci gün raporunda ise can kaybının 38’e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217’ye çıktığını bildirmişti.