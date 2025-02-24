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İran'da enerji krizi! Okullar ve devlet kurumları tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da soğuk hava nedeniyle enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları pazartesi günü tatil edildi.

Haber Merkezi
AA
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İran'da enerji krizi! Okullar ve devlet kurumları tatil edildi
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Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk havalardan kaynaklı enerji tüketiminde tasarruf yapılması için Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumlarının yarın kapalı olacağı bildirildi.

Kararın, Enerji Tüketimi Yönetimi Çalışma Grubu'nun talebine dayanarak alındığı aktarıldı.

Tahran eyaleti Meteoroloji Dairesi'ne göre, başkentte bu hafta salı gününe kadar sıcaklıkta belirgin bir düşüş bekleniyor. Bu düşüşe eyalette yer yer don olayının da eşlik edeceği belirtildi.

Ülkenin bir çok eyaletinde tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları da yarın tatil ilan edilmişti.

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