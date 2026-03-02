İran’da göreve başlayan Geçici Liderlik Konseyi’nden ilk fotoğraf yayımlandı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cumartesi günü İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yeni Dini Lider seçilmesine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar anayasal çerçevede görev yapacak olan Geçici Liderlik Konseyi’nin toplantısına ilişkin ilk fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.

Konseyin üç üyesi olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi toplantıda yer aldı.

Anayasa’nın 111’nci maddesi

İran Anayasası’nın 111’inci maddesine göre, dini liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür. Bu süreçte liderlik makamında boşluk oluşmaması için Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir kişi Geçici Liderlik Konseyi’nde görev yapıyor. Geçici konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanıyor.