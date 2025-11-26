  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
Takip Et

İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor

İran'da hava kirliliği ve grip salgını (İnfluenza) nedeniyle 18 eyalette bugün, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim uzaktan yapılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
Takip Et

İran'dan yayın yapan Farhikhtegan haber sitesi, uzaktan eğitim kararı alınan illerin listesini açıkladı.

Başkent Tahran, El Borz, Kum, Batı ve Doğu Azerbaycan, Merkezi, Kazvin, Simnan ve İsfahan'da öğrenciler hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim yaparken, Hemedan, Geylan, Yezd, Kirman, Sistan-Beluçistan, Güney ve Kuzey Horasan, Horasan-i Rezevi ve Zencan illerindeki öğrenciler de grip salgını nedeniyle okullarına gidemiyor.

İsviçre merkezli hava izleme şirketi IQAir'e göre, Tahran, dünyada hava kirliliği sıralamasında bugün, 225 mikrogram/metreküp ile Bağdat ve Delhi'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyorAvustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyorDünya
En düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEn düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryoEkonomi
Akaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarına indirim sinyali: İşte 26 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
HSBC’den 2026 asgari ücret için dikkat çeken tahminHSBC’den 2026 asgari ücret için dikkat çeken tahminEkonomi

 

Dünya
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti
Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor
Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor
Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi
Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi
TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı
TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı