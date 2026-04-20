  İran'da İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanları yeniden faaliyete geçti
İran'da İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanları yeniden faaliyete geçti

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile ABD-İsrail saldırılarında birçok kez hedef alınan Mehrabad Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

İran'da İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanları yeniden faaliyete geçti
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu, İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanlarının bugünden itibaren tekrar uçuşlara açıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 25 Nisan itibarıyla Urmiye, Kirmanşah, Abadan, Şiraz, Kirman, Reşt, Yezd, Zahedan, Gorgan ve Bircend havalimanlarının da yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

