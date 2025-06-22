  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran’da İsrail saldırılarıyla ilişkilendirilen 53 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İran’da İsrail saldırılarıyla ilişkilendirilen 53 kişi gözaltına alındı

İran'ın Fars eyaletinde İsrail saldırıları ile bağlantılı oldukları iddia edilen 53 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran’da İsrail saldırılarıyla ilişkilendirilen 53 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Fars Eyaleti Emniyet Müdürlüğünün açıklamasını yayımladı.

53 kişi tespit edilerek gözaltına alındı

Açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana "toplumda endişeye neden olma, insansız hava araçları ve mini dron parçaları taşıma ve bakımını yapma, hassas bölgelerin fotoğraflarını çekip bunları düşman medyaya gönderme suçlarından" 53 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca bu süreçte, çeşitli amaçlarla kullanılan 16 adet mini dron ele geçirildiği aktarıldı.

Amerika’nın Sesi Kürtçe servisi 33 yıl sonra yayını durdurduAmerika’nın Sesi Kürtçe servisi 33 yıl sonra yayını durdurduDünya

 

Çin’den sert tepki: ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısı kınandıÇin’den sert tepki: ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısı kınandıDünya

 

Dünya
İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı
İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı
Pentagon: Saldırı emrini Trump verdi, İran'ın nükleer programı yok oldu
PENTAGON:
Amerika’nın Sesi Kürtçe servisi 33 yıl sonra yayını durdurdu
Amerika’nın Sesi Kürtçe servisi 33 yıl sonra yayını durdurdu
Çin’den sert tepki: ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısı kınandı
Çin’den sert tepki: ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısı kınandı
Rusya’dan İran saldırısına tepki: Trump, barış sözüyle geldi, yeni savaş başlattı
Rusya: Trump, barış sözüyle geldi, yeni savaş başlattı
İngiltere Başbakanı: ABD, İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçti
İngiltere Başbakanı: ABD, İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçti