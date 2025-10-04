  1. Ekonomim
İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Loristan eyaletinde Kızılay helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yardım ve kurtarma çalışmaları için ülkenin batısındaki Loristan eyaletindeki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopterin kayıp bir kadını aramak için gönderildiği ve 2800 metre yüksekten düştüğü öğrenildi.

İlk bulgulara göre helikopter iniş sırasında dengesini kaybederek dağ yamacına çarptı.

Nefes'in haberine göre, Loristan Kriz Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise helikopterde 9 kişinin olduğu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiği ve kazayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

