İran'da korkutan deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, İran’da bugün saat 08.22’de yerin 46.2 kilometre derinliğinde deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

USGS, depremin merkez üssünün İran’ın kuzeybatı bölgesinde olduğunu ve sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini bildirdi. Henüz resmi kaynaklardan can kaybı veya yaralanma ile ilgili raporlar paylaşılmadı.

İran sismoloji yetkilileri, depremle ilgili veri toplamaya devam ediyor. Ülke, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından zaman zaman orta büyüklükte depremler yaşanıyor. USGS, deprem verilerini dünya genelinde sürekli güncelleyerek halkı bilgilendirmeyi sürdürüyor.